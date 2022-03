Eleições 2022: Pesquisa aponta que Wilson Lima está em 1º lugar no interior do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (União Brasil) tem mostrado crescimento consolidado nas intenções de votos superando seus adversários políticos. Pesquisa do Instituto CM7 Brasil publicada nesta quinta-feira (24) mostra vantagem de Wilson contra Amazonino Mendes (sem partido) e Eduardo Braga (MDB)

Continua depois da Publicidade

De acordo com levantamento, Wilson Lima aparece em primeiro lugar no interior do Amazonas com 35,1%, Amazonino com 31,5% e Eduardo Braga com apenas 14,2% da preferência do eleitorado. Plínio Valério aparece com 9,6%, Ricardo Nicolau 4,4% com e Carol Braz 0,1%.

Em uma simulação de segundo turno a pesquisa aponta vitória de Wilson Lima (41,2%) contra Amazonino Mendes (36,6%).