Eleições 2022: Vice de Wilson Lima virá do Avante, diz Pauderney Avelino

O presidente estadual do União Brasil, ex-deputado federal Pauderney Avelino, disse em entrevista à rádio Band News Manaus que o vice do governador do Amazonas, Wilson Lima, nas eleições deste ano virá do Avante, partido do prefeito de Manaus, David Almeida.

“Nas eleições deste ano, teremos o candidato Wilson Lima no União Brasil e o vice no Avante, indicado por David Almeida”, afirma presidente estadual do União Brasil

Segundo ele, o alinhamento estado e município, no que chamou de ação conjunta, é uma demonstração de que a aliança do governador e prefeito está mantida nas obras.

A fala do presidente do União Brasil tem relação com o discurso que fez ontem (25) o prefeito, na filiação ao Avante daquele que é tido como o nome para a chapa do governador, o secretário Sabá Reis.

Em alto e bom som, Almeida disse que onde o Avante estiver nesta eleição vai ser disputando cargo majoritário. Ou seja, a governador e senador.

“São os números que irão nos guiar no apoiamento tanto para senador quanto a governador do estado”.

Almeida, portanto, se excluiu dessa possibilidade de ser o nome do Avante ao governo.