Eleito com a maior votação da história do parlamento estadual, Roberto Cidade assume seu 2° mandato na Aleam

Redação AM POST*

Eleito com 105.510 votos, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), toma posse nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, para o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Parlamentar da 20ª Legislatura da Casa, Cidade é um dos 24 deputados estaduais eleitos nas eleições gerais de outubro de 2022.

Em seu primeiro mandato, além de presidente da Assembleia Legislativa no biênio 2021/2022, Roberto Cidade foi 3º Vice-Presidente da Mesa Diretora da Casa e presidente da Comissão de Transportes, Trânsito e Mobilidade da Aleam (biênio 2019/2020).

“Tenho orgulho e gratidão por estar, mais uma vez, representando a população do meu Estado na Assembleia Legislativa. Sou grato a todos que acreditaram no nosso projeto e, a partir de agora, nosso mandato pertence a toda a população do Amazonas. Reinicio nosso trabalho na Assembleia pedindo proteção e sabedoria a Deus, para que possamos honrar a confiança depositada em nós e para que nossas ações estejam cada vez mais alinhadas com os anseios da população”, falou.

No primeiro mandato, Roberto Cidade apresentou 272 Projetos de Lei, 1.799 requerimentos e teve sancionadas 223 leis. Em quatro anos de mandato, Cidade destinou um total de R$ 46,9 milhões de recursos em emendas, individuais ou de bancada, para a capital e os municípios do interior, a maioria delas para ações na área de saúde.

Como presidente do parlamento estadual, o deputado conduziu votações de matérias essenciais, especialmente nos momentos mais críticos da pandemia, sendo que algumas delas também foram fundamentais para a retomada da economia no Estado.

Foi assim com a Lei do Gás, com a aprovação dos auxílios emergenciais e do auxílio estadual permanente, e a destinação de R$ 160 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas – FTI para que os municípios pudessem executar ações de combate à Covid-19, além da criação das emendas de bancada que ampliaram a área de atuação dos deputados.