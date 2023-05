Eleitores do AM pressionam deputado federal Átila Lins a votar contra PL da Censura

Redação AM POST*

O deputado federal, Átila Lins (PSD), está sendo pressionado nas redes sociais pelos eleitores do Amazonas a votar contra Projeto de Lei 2.630/2020 – o PL das Fake News ou PL da Censura. Conforme levantamento do site PL da Censura, ele está entre os 50 deputados que ainda não se posicionaram sobre o projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Você como representante do Amazonas na Câmara deverá ouvir seus eleitores e votar contra a PL2630”, escreveu um internauta em postagem recente do deputado. “Não a PL 2630, estamos acompanhando nossos parlamentares do Amazonas, esperamos que seu voto seja Não”, lembrou outra.

O site PL da Censura tem servido como instrumento de pressão aos deputados que ainda não se posicionaram. Usuários contrários ao projeto têm compartilhado com frequência o placar para chamar a atenção de seus contatos sobre quais parlamentares ainda não se decidiram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O site registra a atual posição – ou a ausência de posicionamento – de cada um dos 513 deputados em exercício. Até o fechamento desta matéria, o placar está com 246 contrários ao PL vs 217 favoráveis e 50 parlamentares “em cima do muro”.

Cada deputado ganhou um perfil no site em que se podem obter o e-mail, o telefone do gabinete do parlamentar e os endereços de seu Facebook, Instagram e Twitter. O usuário pode filtrar entre deputados que manifestaram seu voto a favor ou contra ou que ainda não abriram seu posicionamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE