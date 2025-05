Elon Musk critica inelegibilidade de Bolsonaro e chama decisão do TSE de “tirania”

Notícias de política – O empresário bilionário Elon Musk voltou a causar polêmica nas redes sociais ao criticar a decisão que tornou o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) inelegível até 2030. Em publicação no X, plataforma que ele próprio comanda (antigo Twitter), Musk classificou a medida do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como uma “tirania”.

O comentário foi feito após Musk compartilhar uma postagem que listava situações envolvendo líderes de direita em diferentes países. A publicação original incluía Bolsonaro, Marine Le Pen (França), Calin Georgescu (Romênia) e o partido Alternativa para a Alemanha (AFD), todos retratados como vítimas de ações políticas supostamente justificadas pela defesa da democracia.

Musk compartilhou um texto na rede social. Em seguida, ele adicionou o comentário: “Tirania”.

Bolsonaro teve sua inelegibilidade decretada em 2023 por decisão do TSE, após ser condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante seu mandato.