Em 1 dia, Lula libera mais dinheiro de emendas parlamentares do que em 4 meses

Só nessa terça-feira (9) o governo Lula empenhou o montante de R$ 712 milhões em emendas parlamentares. Nos 128 dias anteriores, havia empenhado R$ 486 milhões. O dado é o mais atualizado no Painel de Emendas do Siga Brasil, do Senado.

As senadoras Mara Gabrilli (R$28 milhões) e Daniella Ribeiro (R$23 milhões), do PSD, foram as que mais receberam de janeiro de 2023 até agora.

O senador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), também figura entre os que mais receberam com R$12,1 milhões.

Houve a partir desta semana uma mudança de dinâmica na liberação de emendas. Até segunda-feira (8), metade dos recursos liberados eram para emendas de bancadas estaduais.

A estratégia anterior de Padilha era priorizar conversas com bancadas estaduais e líderes. A partir de ontem, deputados e senadores viram um volume significativo de recursos nominais serem liberados.

Mais dinheiro deve vir em breve. Na conta do governo estão R$ 9 bilhões de emendas do relator dos anos anteriores.

