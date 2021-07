“Em 2022 vamos colocá-lo no seu devido lugar: No lixo!”, diz Menezes sobre Omar Aziz

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nas redes sociais, o ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, criticou o presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz (PSD), por fala contra o presidente Jair Bolsonaro e disse que no próximo pleito o povo do Amazonas vai aposentar o parlamentar da vida pública.

Menezes repostou publicação de Omar com frase em reposta a Bolsonaro: “Presidente voltou a atacar a CPI. Disse que aqui tem 7 bandidos. Eu respondo: presidente pare de falar com o espelho”.

Na legenda ele rebateu a fala de Omar Aziz. “Essa é a imagem da petulância, do cinismo, da dissimulação, da desfaçatez, do hipócrita, do desesperado”, disse.

O militar também comentou sobre as eleições do ano que vem, em que Omar pretende disputar releição. “Certamente ele já sabe que em 2022 ele estará aposentado da vida pública e nós vamos colocá-lo no seu devido lugar: NO LIXO!”, completou.