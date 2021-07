Em áudio vazado, Aziz ameaça Marcos Rogério: ‘quebrar ele todinho’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), deixou escapar uma ameaça ao senador Marcos Rogério (DEM-RO), logo após uma troca de “gentilezas” entre os parlamentares.

Durante sessão da Comissão desta quarta-feira (30), Marcos Rogério chamou a CPI da Covid-19 de circo, ao que Aziz respondeu: “Vossa Excelência é o maior palhaço que tem aqui”.

Continua depois da Publicidade

Marcos Rogério, por sua vez, rebateu dizendo que Aziz era é “o chefe do circo”.

Em seguida, o presidente da CPI, claramente irritado, virou-se para o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), manifestando sua vontade de partir para a violência.

– Rapaz, ainda vou encontrar com esse cara e quebrar ele todinho – disparou.

Continua depois da Publicidade

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou em seu perfil no Twitter um vídeo com o exato momento do áudio vazado de Aziz.

– Ouvimos direito? Seria o Presidente da CPI do Lula em conversa com o relator da CPI do Lula ameaçando a vida de outro senador? – escreveu Carlos.

Continua depois da Publicidade

Ouvimos direito? Seria o Presidente da CPI do lula em conversa com o relator da CPI do lula ameaçando a vida de outro senador? pic.twitter.com/mop1SaSFLl — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 30, 2021 Continua depois da Publicidade

Fonte: Pleno.News