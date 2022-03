Em Autazes e Nova Olinda do Norte, deputado Pablo participa de inauguração e destaca importância do potássio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, aproveitou o fim de semana para percorrer o interior do Estado e participar de reuniões com os moradores dos municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte.

Em Autazes, Pablo participou da inauguração do posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A nova unidade vai oferecer aos moradores melhor atendimento para quem busca aposentadoria ou receber outros benefícios garantidos pelo governo Federal.

Estavam presentes na inauguração o prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante, o vice-prefeito Marcelo Tupinambá, além de vereadores, empresários e os moradores do município.

Pablo aproveitou o evento para conversar a população e destacar o papel de Autazes na exploração de potássio, cujo mineral é usado na fabricação de fertilizantes.

O município possui uma das maiores reservas naturais de potássio do Brasil, capaz ajudar na fabricação de fertilizantes usados na agricultura. Hoje, mais de 70% do fertilizante usado no País é importado da Rússia, Alemanha e Israel.

Objetivo, segundo o deputado, é destravar a exploração de potássio em Autazes e vender o produto para agricultores em todo Brasil, gerando emprego e renda no interior do Amazonas.

Ainda no município, Pablo foi convidado a conhecer o trabalho realizado pela Equipe Autazes de Jiu-Jitsu, coordenado pelo professor Andrean Pinheiro.

O deputado é praticante de artes marciais e apoia a inclusão de jovens em atividade desportistas. “A prática de esporte deve ser estimulada entre os jovens. Em Autazes podemos ver como o jiu-jitsu está ajudando a garotada a ficar no caminho certo”, afirmou Pablo.

O deputado conheceu também o trabalho desenvolvido pelo grupo Amigos Quatro Patas de Autazes, que cuida de animais abandonados e orienta a sociedade sobre a importância de cuidar bem dos animais.

Pablo conheceu as ações realizadas pelo grupo, que servem de exemplo para outros municípios que se preocupam com o bem estar animal.

Encontros em Nova Olinda do Norte

Ainda no fim de semana, o deputado viajou a Nova Olinda do Norte, onde foi recebido pelo prefeito Adenilson Reis e pelo vice-prefeito Noé Barros. No encontro foram discutidos projetos e propostas para o futuro do município, que é também rico em potássio.

Em Nova Olinda do Norte existem grandes reservas naturais do mineral, que em breve podem ser exploradas e impulsionar a economia do local, gerando mais empregos e melhores salários aos moradores.

Ainda em Nova Olinda, Pablo participou de reunião com a Associação dos Mototaxistas do município. Os trabalhadores foram em busca de apoio para ações realizadas pela associação que representa dezenas de mototaxistas.

À tarde, Pablo foi convidado para um encontro com a União dos Pastores de Nova Olinda (Uplenon). Entre os assuntos estavam a apresentação de ideias para criação de projetos de lei que serão levados à Câmara Federal.

O deputado aproveitou o encontro para prestar contas do mandato parlamentar e reafirmar o compromisso em defesa do Amazonas e do povo amazonense.

