Em Belém, Roberto Cidade reforça propostas de desenvolvimento para a Amazônia

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), participou nesta quinta-feira, 27/4, em Belém (PA), da Reunião do Parlamento Amazônico. O evento, que contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, é um espaço para o debate e busca de alternativas que favoreçam o desenvolvimento sustentável e a proteção da floresta na região Amazônica.

Além do presidente da Aleam e dos deputados estaduais amazonenses Delegado Péricles (PL), Sinésio Campos (PT) e Wilker Barreto (Cidadania), a reunião contou com a presença de parlamentares dos estados do Amapá, Acre, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

“O Parlamento Amazônico é fundamental para que a gente possa lutar por políticas públicas que façam com que realmente cheguemos lá na ponta. Quem sabe a realidade do nosso povo somos nós, que vivemos aqui. Temos que criar outras matrizes econômicas e isso é consenso. Temos no Amazonas uma matriz muito exitosa, que é a Zona Franca de Manaus (ZFM), mas a gente não pode só viver da Zona Franca. Temos que explorar o potássio, o gás natural, procurar outras matrizes econômicas para que a gente possa desenvolver o nosso estado”, afirmou.

Cidade falou ainda que essa necessidade de desenvolvimento sustentável não incide apenas sobre o Amazonas, mas sobre todos os estados que formam a Amazônia. E ressaltou que o Norte possui uma bancada pequena de representantes quando comparada às demais regiões do País e, por isso, precisa estar cada vez mais unida, interligada e coesa.

“Essa necessidade é do Amazonas, mas é também aqui do Pará, de Roraima, Rondônia. Todos os estados têm as suas particularidades e o Parlamento Amazônico é importante para que a gente possa refletir nossas realidades regionais. Precisamos buscar novas matrizes econômicas que gerem oportunidades e renda em todos os Estados. Fico feliz em conhecer e estar nessa solenidade com o ministro. E peço a ele que continue a olhar com atenção para o Norte do país. Somos todos irmãos do Norte e o principal objetivo de todos nós é crescer, é desenvolver as nossas matrizes econômicas com responsabilidade e com sustentabilidade”, reforçou.

Ministro das Cidades

Entre as pautas apresentadas ao ministro Jader Barbalho Filho pelos parlamentares das Assembleias Legislativas do Norte estão preservação da floresta, desmatamento, garimpo, extração de madeira, proteção das áreas de fronteira e tráfico de drogas.

“É importante participar do Parlamento Amazônico, apresentar as propostas de políticas públicas do Governo Federal, especificamente do Ministério das Cidades, para a Amazônia, seja nas áreas de saneamento, Minha Casa, Minha Vida, na mobilidade. É um espaço em que a gente pode verificar quais são as prioridades desses estados e a gente possa agir e fazer com que o desenvolvimento chegue até a nossa Amazônia”, disse o ministro.