Em Benjamin Constant, prefeito Semeid Bermeguy faz novo contrato milionário com empresa do irmão de aliado político

A empresa vai receber o montante de R$ 1.909.399,76 para pavimentação de vias urbanas.

Por Bruno Pacheco

03/09/2025 às 14:43 - Atualizado em 03/09/2025 às 14:55

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Benjamin Constant, sob a gestão do prefeito Semeide Bermeguy Porto (MDB), pretende gastar quase R$ 2 milhões com uma empresa “velha conhecida” do município. O Executivo local assinou em 14 de agosto de 2025 o contrato milionário para a pavimentação de vias urbanas do município com a E. B. Braulio Construções Ltda, que já teve diversos contratos com a cidade.

Leia mais: Prefeito de Manaquiri gasta mais de R$ 15 milhões em dois contratos com a mesma empresa

PUBLICIDADE

O acordo foi formalizado por meio do Termo de Contrato nº 067/2025 – PMBC, publicado no Diário Oficial dos Municípios no dia 19 de agosto. No total, o montante chega ao valor de R$ 1.909.399,76.

Confira o contrato na íntegra:

A empresa E. B. Braulio Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 17.697.124/0001-70, tem como proprietário o empresário Eldiley Bindá Braulio, irmão de Ecildo Bindá Braulio, ex-vereador de Benjamin Constant e com histórico de aliança com a família Bermeguy.

Leia mais:Prefeito de Benjamin Contant, Semeide Bermeguy gasta mais de R$ 4 milhões com materiais odontológicos

PUBLICIDADE

Em 2020, Ecildo disputou a reeleição, mas ficou como suplente, tendo contado com o apoio direto do ex-prefeito, David Bermeguy, tio do atual prefeito de Benjamin Constant. 

Além disso, nas redes sociais, Ecildo Bindá costuma expressar apoio ao atual prefeito Semeid e ao ex-prefeito David Bermeguy. Recentemente, ele parabenizou o ex-gestor pelo seu aniversário. Confira no vídeo abaixo:

PUBLICIDADE

O contrato

Segundo o contrato, a obra será executada com recursos provenientes do Convênio nº 944395/2023, celebrado com o Ministério das Cidades, e terá prazo de vigência de 150 dias, a partir da assinatura.

A assinatura do contrato foi realizada pelo prefeito Semeide Bermeguy. Ainda de acordo com o extrato do contrato, os serviços estão vinculados à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e devem contemplar ações de abertura, drenagem e pavimentação de ruas e avenidas.

A empresa

A E. B. Braulio Construções Ltda, que utiliza o nome fantasia “Construtora Sabiá”, tem sede em Manaus, no bairro Compensa. De acordo com informações da Receita Federal, a empresa possui capital social de R$ 1,8 milhão e tem como sócio-administrador Eldiley Bindá Braulio.

PUBLICIDADE

Embora sua atividade principal seja a construção de edifícios, a companhia atua em diversas áreas — que vão desde obras de urbanização, pintura de edifícios e alvenaria até a criação de suínos, frangos e peixes.

No interior do Amazonas, a construtora é considerada “queridinha” das prefeituras, acumulando contratos milionários em diferentes municípios. Além de Benjamin Constant, a empresa já firmou contratos com as administrações de Manaquiri, Tabatinga e Careiro Castanho.

Em Benjamin Constant, a empresa já fez diversos contratos. Em 2023, por exemplo, a prefeitura de David Nunes Bemerguy fechou um contrato de cerca de R$ 9.518,711.20 com a empresa.

Vale destacar ainda que, segundo as informações, a empresa E. B. Braulio Construções Ltda, que tem como nome fantasia “Construtora Sabiá”, está registrada em Manaus, no bairro Compensa, mas é alvo de denúncias de que sua sede supostamente seria de fachada.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Benjamin Constant e a E. B. Braulio Construções para solicitar um posicionamento sobre a nova contração e as denúncias contra a empresa. Até a publicação, sem retorno.

