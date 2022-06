Em Borba, deputado Pablo é recebido por lideranças e participa dos festejos de Santo Antônio

Redação AM POST

Os festejos em comemoração a Santo Antônio de Borba, ocorridos ontem (13/06) no interior do Amazonas, tiveram a participação do deputado federal Delegado Pablo (UB-AM).

O parlamentar acompanhou a tradicional procissão de Santo Antônio, padroeiro de Borba, que todos os anos reúne milhares de fieis. Os festejos são conhecidos em todo Amazonas e já entraram para o calendário de eventos turísticos do Estado.

Pablo foi recebido pelo bispo-prelado de Borba, Zenildo Pereira da Silva, com quem conversou sobre a festa de Santo Antônio e a importância do evento para a igreja católica e seus fieis.

Convidado por lideranças locais ligadas a grupos de mulheres, guardas metropolitanos, pastores e atletas, o deputado conversou sobre projetos para o futuro de Borba. Entre os assuntos estavam o apoio à Segurança Pública, à pratica de esportes e o incentivo a ações sociais.

Nas reuniões, Pablo fez um balanço das atividades parlamentares em Brasília e do apoio ao presidente Bolsonaro no Congresso Nacional. O deputado destacou que continua na função de vice-líder do presidente Bolsonaro, e que o cargo é designado apenas a quem é de extrema confiança do presidente.

Acompanhado de vereadores de Borba, o deputado percorreu a cidade e conversou com moradores, que manifestaram apoio ao parlamentar. “Sinto-me em casa todas as vezes que venho ao município de Borba, onde tenho grandes amigos e sou sempre bem recebido”, afirmou Pablo.