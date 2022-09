Em debate, Wilson fala de avanços e propostas para o segundo mandato

Redação AM POST

Candidato à reeleição pelo União Brasil, o governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, nesta terça-feira, 27 de setembro, do debate entre os candidatos ao Governo do Estado no pleito de 2022, promovido pela Rede Amazônica.

Wilson falou sobre os avanços alcançados no Amazonas em áreas prioritárias e apresentou propostas a serem desenvolvidas no segundo mandato como governador.

Wilson Lima destacou melhorias implementadas na área da saúde, como a instalação inédita de leitos de UTI no interior do estado, nos municípios de Parintins, Tefé e Tabatinga; o abastecimento da Central de Medicamentos, que ampliou de 12% em 80%; além do funcionamento do Delphina Aziz, que saltou de 130 para 383 leitos em funcionamento.

Durante o debate, Wilson anunciou que conversou com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, e assumiu o compromisso de aportar R$ 500 milhões para a recuperação da BR-319, estrada fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Amazonas.

Wilson também ressaltou que ampliou de sete para 44 o número de restaurantes populares existentes no Amazonas. O Prato Cheio, antes concentrado apenas na capital, agora está distribuído pelo interior do estado e mais 41 serão inaugurados nos próximos quatro anos de gestão de Wilson Lima.

O atual governador pontuou conquistas como o Passe Livre Estudantil, sonhado por décadas pelos estudantes; e a criação do Auxílio Estadual permanente, que já atende 300 mil famílias com R$ 150 mensais e será ampliado para mais 50 mil famílias.

Wilson enfatizou, ainda, avanços na infraestrutura, como a entrega da AM-070, que passou por quatro governadores e não havia sido concluída; e o programa Asfalta Manaus que, no próximo mandato, será estendido ao interior, com o Asfalta Amazonas, para recuperar o sistema viário dos municípios e pavimentar os principais ramais.

Ao final, Wilson encontrou com apoiadores que estavam reunidos assistindo o debate em um clube na zona centro-sul.