Em evento com cinco mil pessoas, Pauderney reforça compromisso com a Educação

O candidato a deputado federal Pauderney Avelino (UB) participou de um encontro com mais de cinco mil profissionais da educação e reafirmou o compromisso com a categoria e a melhoria do ensino no Amazonas. O evento aconteceu nesta terça-feira, 20/9, na Ponta Negra.

Ao lado do candidato à reeleição ao governo, Wilson Lima (UB), Pauderney agradeceu o empenho dos professores, gestores e servidores de apoio administrativo, para alcançar a excelência na educação pública do Amazonas.

“Eu trabalho incansavelmente pelo desenvolvimento econômico do Amazonas, pela proteção dos nossos interesses, mas também sou empenhado pela qualidade da educação aos nossos jovens, e sempre tratei bem os servidores envolvidos nessa área tão importante para o país. A educação pode contar comigo e eu sei que posso contar com eles, pois com eles eu me sinto muito seguro e lá em Brasília vou atuar firmemente em favor das pautas da educação”, disse.

Pauderney foi secretário de educação por duas vezes em 2013 e 2021, melhorando a rede de ensino nos aspectos pedagógicos, estruturais e administrativos. Em sua última passagem pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) foi o gestor da pasta que deu o maior abono do Fundeb aos servidores públicos valorizando os profissionais da educação.

