Em Itacoatiara e Silves, deputado Pablo presta contas dos investimentos em Saúde e Educação

Redação AM POST

Os municípios de Silves e Itacoatiara, no interior do Amazonas, receberam no fim de semana a visita do deputado federal Delegado Pablo (UB). O parlamentar foi às duas cidades para conversar com os moradores e prestar contas do mandato de deputado.

Continua depois da Publicidade

Em Silves, Pablo participou de reuniões e foi recebido com carinho pelos silvenses, que lotaram o ginásio da cidade. Pablo fez um balanço dos investimentos liberados por meio de emendas parlamentares para o município.

Apenas para a área da Saúde foram liberados R$ 1 milhão, usados para ampliar o atendimento médico aos moradores de Silves. Os recursos foram divididos em duas partes, abrangendo o combate emergencial à Covid e para aparelhamento das unidades de saúde.

Pablo explica que foram liberados R$ 500 mil para a compra de equipamentos hospitalares, como aparelhos de raio-x, tanques de oxigênio, cadeiras de rodas e camas usadas em hospitais.

Continua depois da Publicidade

Outros R$ 500 foram usados exclusivamente no combate à pandemia da Covid. “Liberei emendas para a abertura de mais leitos de UTI com objetivo de receber pacientes em estado grave por causa da Covid”, relembrou Pablo.

Os recursos foram usados também na compra de medicamentos contra o coronavírus, que foram entregues gratuitamente aos pacientes, além de destes rápidos e equipamentos de proteção para médicos e enfermeiros.

Continua depois da Publicidade

Investimento de R$ 1,48 milhão em Itacoatiara

Em Itacoatiara, Pablo foi inspecionar a aplicação de emendas parlamentares, no valor de R$ 1,480 milhão, para as áreas de Saúde e Educação.

Continua depois da Publicidade

O deputado também foi bem recebido pelos moradores, que acompanharam a visita à cidade e apresentaram sugestões de projetos que serão levados ao Congresso Nacional.

Durante as reuniões, Pablo destacou o investimento de R$ 480 mil para a reforma e climatização de escolas públicas. “Estamos investindo quase meio milhão de reais na melhoria de escolas. A partir de agora, os estudantes terão colégios com aparelhos novos de ar condicionado, além de outras melhorias”, afirmou.

Na área da Saúde, Itacoatiara recebeu R$ 1 milhão em emendas, destinadas ao hospital José Mendes.

Os recursos foram aplicados na abertura de leitos, compra de remédios, tanques de oxigênio e testes rápidos de Covid, que ajudaram a salvar centenas de vidas.

As emendas foram usadas também na aquisição de aparelho de raio-x, cadeiras de rodas, camas hospitalares, entre outros móveis e aparelhos que já estão sendo usados pelo povo itacoatiarense.