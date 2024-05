Em Manaus, Bolsonaro critica ineficiência do governo Lula durante tragédia no Rio Grande do Sul

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta sexta-feira (3) em Manaus da oficialização da pré-candidatura do deputado Capitão Alberto Neto, a prefeito da capital, e durante discurso criticou a administração do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua resposta ao “pior desastre climático” da história do Rio Grande do Sul, conforme declaração do governador Eduardo Leite (PSB). Bolsonaro condenou o que ele chamou de “ineficiência” do governo federal no manejo da tragédia, destacando sua visão de que a resposta do governo deveria ser mais proativa.

O Rio Grande do Sul foi recentemente devastado por uma série de eventos climáticos extremos que resultaram em perdas significativas, tanto em vidas humanas quanto em bens materiais. No discurso, Bolsonaro expressou solidariedade às vítimas e suas famílias, além de um minuto de silêncio em memória daqueles que perderam a vida. Ele afirmou que, se ainda fosse presidente, ele e a maioria de seus ministros estariam no local para oferecer suporte e coordenação nas operações de socorro.

“Os nosso irmãos do Rio Grande do Sul, estão sofrendo e muito com uma catástrofe natural. Bens que se perdem, vidas que se vão. Eu lamento a ineficiência do Estado brasileiro nesse momento. Porque vivemos outras situações no meu governo. Eu presidente, estaria lá juntamente com a maioria dos meu ministros”, disse.

O ex-presidente direcionou críticas diretas ao uso limitado de helicópteros para operações de resgate, argumentando que, embora riscos sempre existam, a presença das autoridades nas áreas afetadas é crucial. “Vejo o chefe da nação desprezando os helicópteros que só podem sobrevoar em clima melhor”, afirmou Bolsonaro. “O risco sempre existiu, mas o que o povo gaúcho está vivendo nos obriga a correr esse risco. Não justifica a nossa Força Aérea, sob orientação do presidente, ficar em solo.”

As palavras de Bolsonaro vêm em um momento em que o governo Lula enfrenta críticas por sua gestão de emergências, com alguns sugerindo que a resposta federal ao desastre no Rio Grande do Sul foi lenta ou inadequada.

