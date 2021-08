Em Manaus, Bolsonaro diz que no dia 7 de setembro estará ‘onde o povo estiver’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pela quarta vez em Manaus, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), mais uma vez foi ovacionado, desta vez durante a entrega do Conjunto Residencial Manaura 2, localizado no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. O empreendimento faz parte do programa Casa Verde e Amarela, uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura de Manaus, que contou com a presença do líder da nação, o governador Wilson Lima, o prefeito David Almeida, e demais lideranças políticas da região.

“Me perguntaram onde estarei no dia 7 de setembro e responderei: estarei onde o povo estiver. Não tem preço ser recebido por vocês de forma tão carinhosa. Isso vem acontecendo em qualquer parte do Brasil mesmo em momentos tão difíceis”, discursou Bolsonaro ao destacar os resultados positivos na economia brasileira e os preços abusivos provocados pela inflação.

De acordo com o Ministério da Defesa, não haverá o tradicional desfile cívico-militar do Exército, que será substituído por cerimônia de hasteamento da bandeira. O chefe do Executivo tem convocado membros de sua rede de apoio a ir às ruas em manifestação em favor do que chama de “contragolpe”.

Na solenidade desta quarta-feira, Bolsonaro entregou chaves de apartamentos a moradores da capital amazonense e, em discurso, voltou a reconhecer o aumento da inflação. “Sabemos que a inflação está batendo na porta de vocês”, disse aos presentes.

Mais uma vez, o presidente culpou os governadores pelo aumento dos preços do gás de cozinha e da gasolina, que passou por novo reajuste na última quinta-feira (12). Em 2021, o valor do combustível registrou elevação de 51%. “Hoje muitos reclamam, com razão, do preço do botijão de gás. Realmente, é um absurdo. Se chega a R$ 130, a responsabilidade não é do governo federal”, eximiu-se. “Também reclamam, com razão, do preço da gasolina. Se está R$ 6, R$ 7 o litro, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal”, completou.

O presidente destacou iniciativas de redução de tributos como “compromisso com os mais humildes” e prometeu manter essa política, apesar do quadro de crescente deterioração fiscal do País. “Pensar nos mais humildes é zerar impostos, não aumentar impostos”, afirmou. Em seguida, comparou a atual crise pela qual o Brasil passa com “problemas particulares de qualquer pessoa”.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, salientou durante a inauguração que em dois anos e meio o banco entregou ou financiou mais de um milhão de unidades habitacionais e que 60 mil obras foram retomadas no país.

Para o coronel Alfredo Menezes (Patriota) a vinda do presidente mostra respeito e compromisso com o Amazonas e sua população. “Ele está governando para as pessoas, com responsabilidade e carinho. Bolsonaro assumiu vários compromissos, entre eles, de retomar obras que estavam paradas há muito tempo por todo o país e tem cumprido sua promessa”, destacou.

Após a inauguração do residencial, Bolsonaro seguiu para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de onde seguiu para a capital paraense.