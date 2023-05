Em meio a greve de professores e aumento da tarifa de ônibus, deputado do AM se preocupa com conscientização sobre fogos de artifício

Em meio ao aumento do valor da tarifa de ônibus do transporte público e da greve dos profissionais da Educação, o deputado estadual Wanderley Monteiro (Avante) apresentou o Projeto de Lei n° 260/2023 que institui a “Semana de Conscientização sobre o uso ilegal de Fogos de Artifício” no estado do Amazonas.

A justificativa do parlamentar para a criação do PL é de alertar a população amazonense sobre os impactos negativos que a soltura de fogos de artifício pode trazer. A queima desses artefatos festivos pode causar incômodos e transtornos significativos, principalmente para pessoas no espectro autista, bebês, crianças, idosos e animais.

No entanto, a deputada Joana Darc (União) ao assumir o mandato na Aleam em 2019 apresentou um projeto parecido (197/2019).

A semana foi marcada por protestos dos professores da rede pública estadual em frente a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para reivindicar um reajuste salarial de 25%. Também houve manifestação de estudantes contra o aumento da tarifa de ônibus do transporte público. Temas que alguns parlamentares ainda não se manifestaram.

Redação AM POST*