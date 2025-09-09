Em menos de cinco minutos de sessão, Fux anuncia divergência de Moraes em julgamento no STF

Notícias de Política – Em uma rápida manifestação de menos de cinco minutos durante sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux anunciou nesta segunda-feira, 9, que irá divergir do ministro Alexandre de Moraes nas questões preliminares levantadas pelas defesas.

“Vou me dar ao direito de voltar às preliminares no meu voto. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei, fiquei vencido, né, nessas posições”, disse Fux. Leia mais: Policiamento na Praça dos Três Poderes será mantido até fim de julgamento de Bolsonaro no STF

No caso em análise, Fux já havia se posicionado de forma isolada no passado, ao se manifestar contrário ao julgamento ocorrer no STF e também ao fato de o processo ser apreciado pela Primeira Turma da Corte.

O julgamento trata do recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do chamado “núcleo crucial” da trama golpista

