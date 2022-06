Em Parintins, Delegado Pablo destaca a liberação de R$ 3,4 milhões para a Saúde Pública do município

Redação AM POST

O deputado federal Delegado Pablo (UB-AM) esteve no fim de semana no município de Parintins, no interior do Amazonas, para prestar contas do mandato parlamentar.

Além de prestigiar a belíssima apresentação dos bois Caprichoso e Garantido, Pablo participou de reuniões onde destacou o compromisso com o povo parintinense.

Desde que assumiu o mandato, em 2019, o deputado liberou para Parintins mais de R$ 3,4 milhões em emendas parlamentares aplicadas na Saúde Pública, com destaque no combate à pandemia do coronavírus.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) União, Dr. Aldrin Verçosa, Dr. Toda e Mãe Palmira, além do Centro do Saúde Paulo Pereira, receberam R$ 1,2 milhão em emendas parlamentares.

Os recursos foram usados na reforma das UBSs e do Centro de Saúde, que foram ampliados para melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes.

A compra de equipamentos hospitales e medicamentos também foi contemplada pelas emendas do deputado, que destinou mais de R$ 1 milhão para a aquisição.

O combate à pandemia em Parintins, que sofre com as primeira e segunda ondas do coronavírus, teve apoio do deputado. Foram investidos R$ 1,2 milhão na compra de testes de Covid, aquisição de equipamentos de proteção para médicos e enfermeiros e, principalmente, na compra de cilindros de oxigênio.

“Estou em Parintins prestando contas do meu apoio ao município e a todos moradores da cidade que sempre me recebe com tanto carinho”, afirmou Pablo.