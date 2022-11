Em pronunciamento, Roberto Cidade reforça participação do parlamento estadual na 25ª Conferência da Unale

Redação AM POST

Na primeira sessão após o encerramento da 25ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em Recife (PE), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), destacou, em pronunciamento, a participação do Poder Legislativo Estadual no evento. Cidade ressaltou também a vitória da Aleam na categoria Atendimento ao Cidadão, com o projeto “Ação Empreendedora no Amazonas”.

“No ano passado, a Assembleia foi premiada e, neste ano, mais uma vez com um projeto que veio da Frente Parlamentar Estadual de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Frempeei), presidida pelo deputado Adjuto Afonso. Isso nos orgulha muito. Estivemos na Unale com uma comitiva de 15 deputados, onde pudemos trocar conhecimento, propor e integrar pautas positivas. Parabenizo toda esta Casa, de modo especial o deputado Adjuto, grande anfitrião e articulador quando se trata de Unale, por mais uma vez este prêmio vir para o Amazonas”, falou.

Dentre as agendas positivas, Cidade destacou a instituição do Fundo Partidário para os deputados estaduais. Conforme ele, essa é uma pauta que já é consenso entre os deputados estaduais do Amazonas e que deve ser amadurecida no decorrer da próxima legislatura.

“Essa é uma pauta nossa também. Nós já afirmamos que concordamos com a instituição do Fundo Partidário para os deputados estaduais. Durante a Unale, pudemos trocar conhecimento, falar mais afundo sobre esse e outros temas de relevância que engrandecem a casa do povo. Nosso objetivo é fazer um mandato mais participativo, um mandato que possa ajudar a melhorar a qualidade de vida do povo amazonense”, afirmou.

O presidente da Aleam falou ainda sobre a 3ª edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam), que será realizada em 2023 e convidou o próximo presidente da Unale, o deputado estadual por Pernambuco, Diogo Moraes para participar do evento. “Assim como participamos lá, a diretoria da Unale terá a oportunidade de ver como estamos trabalhando para contribuir com a melhoria dos parlamentos no Amazonas. Reforço o convite, na pessoa do deputado estadual Diogo Moraes, para que estejam conosco”, convidou.

Participação da Aleam

A Assembleia Legislativa do Amazonas concorreu nesta edição da Unale com dois projetos entre os finalistas do prêmio Assembleia Cidadã: “Ação Empreendedora no Amazonas” e “Educando pela Cultura”, que foram classificados, respectivamente, nas categorias Atendimento ao Cidadão e Projeto.

Além do primeiro lugar, a Aleam foi segundo lugar com o projeto Educando pelo Amazonas e recebeu menção honrosa de participação pelo Feclam.