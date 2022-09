Em Santo Antônio do Içá, moradores agradecem Wilson por investimentos na educação

Redação AM POST

A população de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus) recebeu o candidato à reeleição, governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil), com festa nesta sexta-feira, 16 de setembro. Moradores destacaram investimentos do governo Wilson no município e agradeceram, em especial, pelas melhorias na educação.

Em 2020, Wilson inaugurou um núcleo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) na cidade, levando o ensino superior ao município, além de reformar quatro escolas estaduais: Santo Antônio; Eduardo Ribeiro; Deuzalina Pinto Ribeiro e Presidente Vargas. Os 4.028 alunos da rede estadual receberam fardamento e kits de material escolar.

Wilson também pagou o maior abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos profissionais da educação, incluindo servidores que atuam em Santo Antônio do Içá.

“Nenhum governador tem vindo tanto ao interior. Sabe por que eu faço isso? Eu vim do interior e sei o que é dificuldade. Eu venho aqui olhar no olho do cidadão e reassumir compromissos. Eu quero aqui lembrar que uma obra que estava parada e nós entregamos em Santo Antônio do Iça, que é o prédio da UEA, que dá aos jovens o direito de se formar em curso superior aqui mesmo no município”, destacou Wilson.

Silas Manecal, de 29 anos, é estudante do curso de Matemática da UEA e vigia. Para ele, se não fosse Wilson, o sonho do nível superior não seria possível. “Para mim, ele dá muita ênfase para a educação. Ele inaugurou a UEA, estou estudando por causa dele, senão não estaria estudando em uma universidade. Quero agradecer ao Wilson Lima por ter dado a oportunidade de estar estudando aqui no nosso município. A educação estava em baixa, depois que ele assumiu, deu oportunidade. Quero que ele continue”, disse Silas.

Para a funcionária pública, Zizita Moraes da Rocha, de 47 anos, Wilson valorizou a educação do Amazonas. “Ele tem muita determinação no que fala, no modo de agir, de ajudar os servidores públicos. No nosso caso, uma vantagem muito grande que ele teve foi nos agraciar com o Fundeb. Graças a Deus que muita gente recebeu e eu também fui agraciada”, disse.

Mais entregas

Wilson realizou várias ações e entregas para Santo Antônio do Içá, desde que assumiu em 2019, em áreas essenciais, como educação, social, saúde e infraestrutura. Ele anunciou que, nos próximos 20 dias, a comunidade de Betânia vai receber um porto flutuante, resultado de investimentos do seu Governo, que vai entregar 25 terminais flutuantes para comunidades rurais no interior.

Na gestão de Wilson, o Auxílio Estadual permanente foi implantado e, em Santo Antônio do Içá, 1.989 famílias são beneficiadas. O recurso também movimenta o comércio, que todos os meses recebe uma injeção de R$ 298 mil.

A saúde do município recebeu, no governo de Wilson, investimentos de R$ 14 milhões que foram empregados para o pagamento de pessoal, medicamentos e insumos, além de ajudar na aquisição de equipamentos e materiais hospitalares.

Entre os incentivos para o setor primário, Wilson repassou o entreposto de pescado/frigorífico para a Cooperativa Agropecuária dos Pescadores da Mesorregião do Amazonas (Coopeixe), que estava há 16 anos parado. A iniciativa beneficia os pescadores do Alto Solimões. Ele também entregou três Casas de Farinha e liberou R$ 1 milhão em operações de crédito para incentivar pequenos negócios.