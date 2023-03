Em Sessão Especial, deputado Roberto Cidade homenageia mulheres que se destacaram por sua atuação na sociedade

Redação AM POST

Proposta pelo presidente Roberto Cidade (UB), em conjunto com as deputadas Alessandra Campêlo (PSC) e Mayra Dias (Avante) e o deputado Sinésio Campos (PT), uma Sessão Especial pelo Dia Internacional da Mulher homenageou 60 mulheres com expressiva representação social e que contribuíram, em suas áreas de atuação, com o bem-estar da sociedade, com a entrega do Diploma “Mulher Cidadã Amazonense”.

“Esse diploma é um reconhecimento público da importância das atividades dessas mulheres na sociedade. Temos aqui representadas médicas, advogadas, assistentes sociais, parlamentares, serviços gerais e mais uma gama de mulheres que constroem, dia a dia, nossos espaços de convivência. São elas que nos movem, que movem o mundo. Nossa gratidão a todas vocês. Sintam-se homenageadas neste dia que é festivo, mas acima de tudo de reflexão”, disse.

O parlamentar lembrou que tanto em seu mandato como em sua gestão à frente da Presidência, tem procurado priorizar a defesa dos direitos das mulheres.

“Apresentamos projetos e tivemos a satisfação de ter algumas leis já sancionadas, especialmente para a proteção das mulheres. Fico feliz em ver que meus colegas deputados também essa preocupação e, desta forma, estamos avançando na implantação de políticas públicas nessa área”, destacou.

Foram homenageadas por indicação do presidente Roberto Cidade, Rosângela Silva de Freitas, servidora do Instituto da Mulher Dona Lindu; Valcylene de Oliveira Souza, coordenadora da Associação de Idosos Unidos em Cristo; Maria Terezinha Lina da Silva, presidente do Instituto Mulheres Soberanas; Iracy de Souza Monteiro Rocha, presidente do Grupo de Apoio a Pais Adotivos do Amazonas (Gapam); Luciana Morais Nogueira, empresária; Vanusa Brasil Nascimento, microempreendedora; e as lideranças comunitárias Rosiane de Sousa Cunha, Raimunda Vieira da Silva, Cinthia Monteiro Ferreira, Ávila Maria Batista Coelho e Nilmara Silva de Souza.

Galeria das deputadas

Nesta quarta-feira, Cidade também conduziu a solenidade de aposição das fotos das deputadas eleitas para a 20ª Legislatura, Mayra Dias (Avante) e Débora Menezes (PL), que passam a compor a “Galeria das Deputadas”. O painel é composto pelas fotos das 20 parlamentares estaduais que exercem ou já exerceram mandatos no Legislativo Estadual.

“Esse painel é simbólico, representativo e como diz a deputada Alessandra Campêlo, é um ato de resistência. Me orgulho em presidir esta Casa no momento em que, pela primeira vez na história do legislativo estadual, temos cinco deputadas diretamente eleitas exercendo seu mandato e ocupando espaços de poder. Embora isso nos alegre, temos certeza de que ainda é muito pouco e nosso desejo é que cada vez mais mulheres exerçam, democraticamente, funções públicas e se coloquem como representantes do povo. Nossa missão, enquanto homens, é também auxiliá-las nesse processo”, afirmou.