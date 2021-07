Em vídeo com Magno Malta, Bolsonaro fala de acusação contra Omar Aziz por desvio de R$ 260 milhões no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas à CPI da Covid-19 e aos senadores Omar Aziz (PSD-AM), Renan Calheiros (MDB-AL), presidente e relator da comissão, respectivamente, e disse que eles estão fazendo um mal muito grande a nação.

Continua depois da Publicidade

Em bate-papo por meio de vídeo divulgado nas redes sociais do ex-senador Magno Malta (PL), Bolsonaro lembrou do depoimento na CPI do deputado estadual Fausto Junior (MDB-AM), que apontou acusações de irregularidades contra Omar Aziz como a do desvio de R$ 260 milhões do Amazonas. A afirmação baseia-se na investigação do Ministério Público na operação “Maus Caminhos”, deflagrada em 2016 para apurar desvios na área da Saúde no Estado. Aziz é um dos suspeitos de participar do esquema que desviou o montante da saúde do Estado quando governou o Amazonas.

“Eles estão fazendo um mal muito grande a nação. Não fazem nada para salvar vidas nem para apurar possíveis irregularidades. O próprio Omar há poucos dias recebeu lá um deputado estadual do Amazonas que falou: ‘o senhor tinha que tá preso porque desviou R$260 milhões’. E é verdade”, disse o presidente

Bolsonaro também disse o que fará com o relatório final da CPI comanda pelos senadores Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a quem chamou de três patetas.

Continua depois da Publicidade

“Os três mais importantes são sem caráter nenhum. Acham que vão me intimidar com um parecer porco. Não vou jogar na privada o parecer deles porque vai sujar a privada. Vou jogar no mato. (…) Estão querendo me derrubar. Só Deus me tira daqui. Você acha que três patetas vão me tirar daqui?”.

Durante a gravação de pouco mais de sete minutos, o presidente disse que Magno deveria estar na CPI da Covid. “É uma pessoa que faz falta para mim no Senado. Você tinha que estar nessa CPI, não para me defender, mas para falar a verdade lá, que está faltando”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

Mesmo diante de pesquisas que mostram a queda de prestígio do presidente, eles afirmam que o povo “está conosco”, e que os valores que elegeram o presidente não mudaram.

“Os valores são os mesmos, continuamos com eles e essa é a razão pela qual o povo continua conosco: Deus, pátria e família. Vamos continuar lutando contra aborto, ideologia de gênero, defender o povo brasileiro desarmado diante a bandidagem armada”, disse Magno Malta antes de encerrar o vídeo.

Continua depois da Publicidade

Veja vídeo: