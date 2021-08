Em visita a Barreirinha, Presidente Roberto Cidade se compromete em reivindicar da SES a instalação de uma UCI no município

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em visita ao município de Barreirinha (a 331 quilômetros de Manaus), na noite de quinta-feira (26), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), se comprometeu com o prefeito Glenio Seixas (MDB) e vereadores do município, em cobrar da Secretaria de Estado da Saúde (SES) a instalação de uma Unidade de Cuidado Intermediário (UCI) no hospital Cariolano Cidade Lindoso.

Segundo o parlamentar, o secretário de Saúde do Interior, Cássio Roberto do Espírito Santo, prometeu, em visita a Aleam, que todos os 61 municípios seriam comtemplados com UCI.

“Ele foi na Assembleia e disse que todos os 61 municípios do interior teriam pelo menos uma UCI. Irei fazer um requerimento e cobrar. Quero acreditar que ele vai cumprir com a palavra dele”, disse.

O prefeito Glenio Seixas agradeceu o apoio dado pelo presidente da Aleam e disse estar esperançoso de dias melhores para Saúde do município.

“A interação entre o Poder Legislativo é muito importante para que a gente consiga ajuda. Hoje eu já vou dormir mais tranquilo porque tenho certeza que a reivindicação do deputado Roberto vai garantir a UCI do nosso hospital”, afirmou.

Emendas parlamentares

Roberto Cidade lembrou, ainda, que destinou duas emendas à Barreirinha no valor de R$ 500 mil cada – uma em 2020 e outra neste ano – que ajudaram no enfrentamento à pandemia.

“Fico feliz de poder ajudar esse município. A gestão do prefeito Glenio Seixas é séria e comprometida com a população. Hoje mais de 80% dos moradores de Barreirinha já tomaram a primeira dose da vacina e há mais de 30 dias não tem um único paciente de Covid internado no hospital”, destacou o presente da Aleam.

