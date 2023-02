Embaixador da União Europeia compartilha crítica a Lula

Redação AM POST

O embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, compartilhou neste domingo (5.fev.2023), no Twitter, um artigo sobre a atitude do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A postagem em questão era em relação a regimes autoritários de esquerda que o presidente trouxe em seus discursos desde que assumiu a Presidência.

Ybáñez compartilhou um artigo da Folha de S.Paulo, escrito por Demétrio Magnolli. O colunista analisou o discurso do presidente eleito na Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Celac (Caribenhos).

No texto, Demétrio destacou a falta de crítica, com destaque, sobre a Venezuela, Cuba e Nicarágua.

Demétrio afirmou que o presidente perdeu a oportunidade de dar voz para as eleições livres na Venezuela. De acordo com ele, faltou uma abertura política em Cuba e o fim da repressão no governo de Ortega na Nicarágua.

Depois de ter republicado a reportagem, o embaixador enviou uma nota ao O Globo. “Em relação às notícias que apareceram em O Globo, eu gostaria de ressaltar que em minha conta pessoal no Twitter eu tenho o hábito de “retuitar” as opiniões de outras pessoas que não são necessariamente as minhas. Isso foi o que eu fiz ao “retuitear” o artigo mencionado. Tirar de lá uma opinião ou uma crítica específica não corresponde à realidade”, escreveu.

*Com informação Poder 360