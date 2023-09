Empresa da família de ministro de Lula lucrou com serviços sem licitação

A empresa Diagnóstico por Imagem e Oftalmologia (DIO), com ligações familiares ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, teria recebido aproximadamente R$ 6,2 milhões da prefeitura de São Luís, mesmo sem ter vencido um processo de concorrência pública para fornecer serviços de diagnóstico e emissão de laudos de exames a um hospital na capital maranhense. Esses pagamentos teriam ocorrido durante o período de 2017 a 2019, conforme relatado pelo jornal Folha de S. Paulo.

Além disso, o contrato da DIO com o Hospital Jackson Lago, vinculado ao governo estadual do Maranhão, também foi avaliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Os auditores constataram que a empresa recebeu R$ 3,65 milhões entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018, mesmo sem cumprir todas as metas estabelecidas para a realização de exames. Importante ressaltar que a empresa não é de propriedade direta do ministro, embora tenha sido registrada no endereço de sua residência anteriormente. Atualmente, a DIO possui como sócios a esposa do ministro, Lia Rezende, e o marido da irmã de Juscelino, Luanna Rezende (União Brasil).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Recentemente, tanto o ministro Juscelino Filho quanto sua irmã, que é sócia na DIO, foram alvo de uma investigação da Polícia Federal relacionada a possíveis irregularidades em convênios para obras de pavimentação celebrados entre a estatal federal Codevasf e o município de Vitorino Freire. Como resultado, os bens do ministro foram bloqueados, e Luanna foi afastada de seu cargo no início deste mês.

Redação AM POST