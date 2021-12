Enquanto Braga ostenta em restaurante de luxo, Wilson Lima senta à mesa e come junto com o povão no “Prato Cheio”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Dois pré-candidatos ao Governo do Amazonas tem mostrado nas redes sociais que são completamente diferentes. Enquanto o senador Eduardo Braga (MDB) escolheu um restaurante de luxo para confraternizar com sua equipe o governador do Estado, Wilson Lima, sentou à mesa e comeu junto com pessoas em situação de vulnerabilidade social no restaurante “Prato Cheio” inaugurado no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

O “Prato Cheio” faz parte de uma política pública do governo estadual que leva segurança alimentar e nutricional à população carente. No local, uma refeição completa é composta por arroz, feijão, farinha, macarrão, carne e salada, e ainda é ofertado as opções de fruta e sobremesa, tudo pelo valor simbólico de R$ 1.

Wilson Lima publicou fotos enquanto almoçava no local. “Hoje, em Autazes, inauguramos o segundo restaurante popular do interior do Estado. Entregamos o primeiro ‘Prato Cheio’ recentemente em Manacapuru”, escreveu o mandatário.

Mas esse não é um caso isolado, Wilson Lima já mostrou diversas vezes em suas redes sociais que tem preferência por comidas regionais e populares. Em julho deste ano, viralizou um vídeo no qual o governador ensina a técnica de tirar a espinha do peixe jaraqui, espécie típica do Amazonas.

Em contraponto, o senador Eduardo Braga (MDB) que, recentemente, virou assunto nacional ao agredir verbalmente a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, durante um telefonema, reuniu mais de 10 pessoas no restaurante considerado um dos mais caros e sofisticados da capital amazonense, que tem unidades em outros Estados do Brasil. Para se ter ideia um dos pratos do estabelecimento chega a custar quase R$ 500.

“Hoje, foi dia de confraternizar com minha equipe!”, disse Braga aos mostrar várias fotos da confraternização no restaurante de luxo realizada no sábado (18).

O parlamentar também divulgou nas redes social momento em que os funcionários ainda exibiam cestas natalinas que custam, pelo menos, R$ 151.

