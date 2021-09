“Enquanto ele produz e espalha mentiras, eu fico ao lado da verdade e do trabalho”, diz Wilson Lima sobre Eduardo Braga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima comentou nas redes sociais nesta sexta-feira (10) sobre a decisão do juiz Paulo Fernando de Britto Feitoza, da 4ª Vara da Fazenda Pública, que determinou que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) apague no prazo de 24h qualquer publicação que atribua ao governo do Amazonas a responsabilidade pelo aumento dos combustíveis no Estado e pare de veicular notícias falsas sobre o tema. A decisão atende ao pedido de antecipação de tutela antecedente ajuizada pelo Estado do Amazonas contra o senador e o Facebook.

Wilson Lima disse que prefere ficar do lado da verdade e do trabalho enquanto Braga espalha mentiras. “A Justiça condenou e determinou a retirada imediata de uma notícia falsa que o senador Eduardo Braga espalhou em suas redes sociais a meu respeito. Enquanto ele produz e espalha mentiras, eu fico ao lado da verdade e do trabalho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”, escreveu.

Vale lembrar que Eduardo Braga, já se prepara para a disputa das eleições de 2022 em que pretende concorrer ao governo do Amazonas, tendo Wilson Lima como principal adversário e já usa as artimanhas da velha política para atacar seu forte concorrente.