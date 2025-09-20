A notícia que atravessa o Brasil!

Política

Enquanto Manaus enfrenta caos, vereador Kennedy Marques propõe PL para proibir penas e plumas em fantasias de carnaval

A proposta prevê que agremiações carnavalescas passem a utilizar apenas materiais sintéticos e estipula multas.

Por Bruno Pacheco

20/09/2025 às 15:09 - Atualizado em 20/09/2025 às 16:01

Notícias de Política – Em meio a uma cidade mergulhada em problemas crônicos de transporte público, saúde e infraestrutura, o Projeto de Lei nº 032/2024, apresentado pelo vereador Kennedy Marques (MDB), que busca proibir o uso de penas e plumas de origem animal em fantasias e alegorias carnavalescas, continua em deliberação na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Protocolado em fevereiro, o texto foi deliberado em 5 de junho e encaminhado para análise da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), mas desde então não avançou. A proposta prevê que agremiações carnavalescas passem a utilizar apenas materiais sintéticos e estipula multas de 10 a 50 Unidades Fiscais do Município (UFM) para os infratores.

Leia mais: Vereadores de Manaus gastaram quase R$1 milhão com o Cotão durante recesso parlamentar

Nos últimos meses, Manaus tem vivido um caos no transporte coletivo, marcado por manifestações, atrasos e falta de repasses do Passe Livre Estudantil. Nos hospitais, a situação de superlotação e a falta de insumos são alvos de constantes denúncias da população.

Além disso, moradores convivem com alagamentos recorrentes em vários bairros da capital amazonense e o receio de deslizamentos, cujos incidentes vêm cada vez mais aumentando em Manaus.

Leia mais: Rodoviários paralisam 100% dos ônibus em Manaus e geram caos no transporte coletivo

Nesse cenário, o projeto do vereador Kennedy Marques tem sido alvo de críticas por parte da população, que vê na iniciativa uma desconexão com as demandas urgentes da cidade. “Manaus está um caos, com ônibus quebrados e hospitais superlotados, mas o vereador prefere gastar tempo com penas e plumas”, comentou uma moradora da zona Oeste, que preferiu não se identificar.

A crítica central é de que a iniciativa não dialoga com as necessidades imediatas da população e reforça a percepção de que parte dos parlamentares está desconectada da realidade enfrentada diariamente pelos manauaras.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a assessoria parlamentar do vereador e solicitou um posicionamento sobre o projeto de lei. Até a publicação, sem retorno. O espaço segue aberto para devidos esclarecimentos.

Confira o documento: 

pl_032_2024_kennedy_marques_proibicao_do_uso_de_penas_e_plumas

