Esquerda dividida: Eron Bezerra não abre mão de pré-candidatura a prefeito de Manaus e disputa com Marcelo Ramos

Na corrida eleitoral pela Prefeitura de Manaus, a esquerda se encontra em um cenário de incertezas e divisões, com dois pré-candidatos destacando-se na cena política: Eron Bezerra, do PCdoB, e Marcelo Ramos, do PT. Ambos fazem parte de uma federação partidária composta por PT, PCdoB e PV, que visa à disputa pelo cargo de prefeito da capital amazonense.

A candidatura de Marcelo Ramos foi resultado de uma articulação conduzida pelo PT Nacional, com o aval da presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por sua vez, o PCdoB indicou exclusivamente o nome de Eron Bezerra como seu pré-candidato. O PV, por sua vez, não apresentou nenhum pré-candidato majoritário, mantendo-se neutro nesse aspecto.

PUBLICIDADE

Na noite de segunda-feira (13), enquanto Marcelo Ramos se reunia com membros do PT em busca de apoio para sua candidatura, Eron Bezerra liderava um encontro da federação Brasil da Esperança, focado justamente na discussão sobre o candidato que representaria o colegiado partidário. Durante essa reunião, apesar dos esforços de Bezerra, a maioria dos votos favoreceu a escolha de Marcelo Ramos como candidato oficial da federação. Destaque-se que o PT contou com o apoio do PV, enquanto o PCdoB de Bezerra permaneceu fiel à sua candidatura. A informações é do BNC.

No entanto, é importante ressaltar que essa decisão ainda não é definitiva e precisa ser aprovada pela cúpula nacional da federação, cujo comando neste ano está sob responsabilidade do PCdoB. Isso adiciona uma camada extra de complexidade e incerteza à dinâmica política local, uma vez que o posicionamento da cúpula nacional pode influenciar significativamente o desfecho dessa disputa interna.

A divisão dentro da esquerda em Manaus reflete não apenas as divergências ideológicas entre os partidos, mas também os interesses políticos e estratégicos de cada um dos pré-candidatos envolvidos. Eron Bezerra, com sua longa trajetória no PCdoB, representa uma ala mais tradicional da esquerda, enquanto Marcelo Ramos, com sua filiação recente ao PT e o apoio do partido em nível nacional, pode atrair um eleitorado diferente e buscar uma abordagem mais centrada.