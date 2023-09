Esquerda se divide sobre apoio a diminuição de cotas para negros e mulheres

O pacote de projetos que flexibiliza as cotas eleitorais e promove a maior anistia a partidos políticos da história tem apoio também de parte dos parlamentares de esquerda, principalmente do PT. A bancada petista deve orientar voto a favor das mudanças e acredita que apenas uma minoria irá se posicionar contrariamente.

Os defensores das propostas argumentam que as mudanças promovem maior flexibilidade na composição dos cargos eletivos, permitindo uma representação mais variada e inclusiva. No entanto, a esquerda, tradicionalmente defensora das cotas para mulheres e negros, está dividida em relação ao assunto.

Dentre os partidos de esquerda, o PSOL é o único que se posiciona abertamente contra as propostas de flexibilização das cotas e anistia a partidos políticos. O partido ameaça judicializar as mudanças, caso sejam aprovadas.

No PCdoB, há uma divisão de opiniões em relação às propostas. Alguns membros do partido criticam as mudanças, argumentando que elas enfraquecem os mecanismos de inclusão e representatividade. Por outro lado, existem membros do PC do B que apoiam as propostas, alegando que a flexibilização das cotas eleitorais pode permitir uma maior efetividade na luta pelos direitos das minorias.

O PT, partido do ex-presidente Lula, defende que o apoio às propostas é estritamente partidário e não tem relação com o governo. Alegam que a bancada petista tem o direito de se posicionar conforme sua estratégia política, mesmo que isso contrarie as posições históricas da esquerda.

Em meio às polêmicas e debates sobre as propostas de flexibilização das cotas eleitorais e anistia a partidos políticos, a decisão final caberá ao Congresso Nacional. A votação promete ser acirrada e as divergências dentro da esquerda, especialmente entre PT, PSOL e PC do B, podem influenciar o resultado final.

A intenção do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), é votar as propostas na próxima semana, com o objetivo de dar tempo suficiente para que os temas sejam debatidos no Senado e promulgados ou sancionados até 5 de outubro, prazo limite para que elas possam valer nas eleições municipais de 2024.

