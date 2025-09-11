A notícia que atravessa o Brasil!

Política

“Esse julgamento é uma farsa”, diz Alfredo Nascimento sobre atuação do STF

Para o ex-senador, o julgamento da trama golpista seria uma “farsa” conduzida por ministros comprometidos com interesses políticos.

Por Bruno Pacheco

11/09/2025 às 15:32

Notícias de Política – O presidente do PL Amazonas, Alfredo Nascimento, fez duras críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante declaração nesta quinta-feira, 11,. Para o ex-senador, o julgamento da chamada trama golpista, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro entre os réus, seria uma “farsa” conduzida por ministros comprometidos com interesses políticos e não com a Constituição.

Alfredo Nascimento disse que o voto do ministro Alexandre de Moraes deveria ser anulado e destacou o posicionamento do ministro Luiz Fux, a quem elogiou por “agir tecnicamente” e dar “uma aula de direito”.

“O Supremo Federal é composto de partidários, de pessoas que representam partidos políticos. Hoje, o STF é um partido de esquerda, e a direita já entra em desvantagem. O ministro Fux é o único ministro do Supremo que é de carreira. Ele aprendeu na base, como juiz, a ser o ministro que é”, afirmou.

O presidente do PL-AM também defendeu uma mudança estrutural no tribunal, propondo que apenas juízes de carreira possam chegar ao STF e que haja mandato fixo, entre 4 e 6 anos, para evitar que ministros permaneçam décadas no cargo. “Tem gente que está lá há 20, 30 anos, fazendo o que quer, sem que haja julgamento que possa contê-los”, disse.

Alfredo criticou ainda a ligação entre a Corte e o governo Lula. “O presidente dessa turma é advogado do Lula. Os outros foram nomeados pela esquerda. O Fux também. Mas o ministro Fux é um juiz de verdade. Estou muito orgulhoso de poder dizer isso. Ainda não existe justiça, mas isso pode mudar todo o processo”, completou.

