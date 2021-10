‘Estou na luta para ganhar’, afirma Arthur Virgílio em entrevista para rádio paulista

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

“Estou disputando as prévias para ganhar. Sou criado para a luta e para a incessante busca de vitória”. A afirmação foi feita na manhã deste domingo (17.10), pelo candidato às prévias do PSDB, Arthur Virgílio Neto, em entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan. Virgílio afirmou que, dos três candidatos, ele é o que reúne maior experiência na vida política e que não está disputando as prévias de brincadeira. “Quero mostrar que o PSDB tem muito o que oferecer ao país. E entre os candidatos, eu sou o mais experiente”, argumentou.

Questionado pelos jornalistas se as prévias poderiam dividir o partido, Arthur Virgílio disse que, ao contrário, elas devem unir, isso se o PSDB aspira voltar a ser um partido influente. “Prévias devem ser, acima de tudo, debate e prezar a unidade, apesar das diversidades. Os debates devem ser sinceros e visar a unidade final”, reforçou.

Na visão de Virgílio, o PSDB quer se credenciar à presidência e, para isso, precisa estar unido para ser a terceira via. “A questão agora é habilidade. Estamos precisando da ajuda do Tancredo Neves, que ele possa nos ajudar a construir uma via possível”, lembrou.

Ele disse, ainda, que demorou a entrar no jogo porque a sua campanha depende das verbas partidárias destinadas para esse fim, mas que já está, há alguns dias, percorrendo o país levando suas ideias. “Estou falando muito mais para quem me ouve, para os militantes, para as pessoas que estavam ansiosas por serem incluídas no processo. Na hora do voto elas não vão precisar bater continência para ninguém. Quero um partido que pertença aos militantes, acima de donos e de caciquismo”, defendeu.

Também questionado se seguiria disputando as prévias até o final, Arthur Virgílio reafirmou o que já vem dizendo desde o início oficial do processo: não vai desistir. “Não tem nada na minha vida que eu tenha começado e não tenha terminado. Já desisti de eleições que seriam fáceis, porque não quis interromper meus mandatos como prefeito. Estou concorrendo para ganhar. Fui criado na luta e para a vitória”, pontuou.

Ele participa – juntamente com os dois outros candidatos: João Doria e Eduardo Leite – do debate promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico na terça-feira (19.10) e, no final da tarde, tem encontro com a militância e lideranças do Rio de Janeiro. Depois segue para a região Sul, já na quarta-feira (20).

“Vou ao Sul até porque eu tenho obrigação de conversar com o Eduardo Leite e também porque quero ver dois patrimônios da região: as cataratas do Iguaçu e o senador Pedro Simon”, finalizou.

* Com informações da assessoria de imprensa