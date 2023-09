“Eu estou acusando Marina Silva de ser a responsável pelo isolamento do povo do AM”, diz Omar sobre BR-319

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi criticada pelo senador Omar Aziz que a responsabilizou pelo isolamento do povo Amazonas ao dificultar a liberação para asfaltamento da BR-319, rodovia que se encontra em condições precárias há décadas e que liga Manaus ao resto do Brasil. Ele afirmou que ela não apresenta propostas ambientais concretas para o Brasil e apenas proíbe e impede ações, não contribuindo efetivamente para solucionar os problemas enfrentados.

“Eu a condeno por fazer com que o meu Estado fique isolado. Ela não tem propostas ambientais para o Brasil. Só sabe dizer ‘não pode’ e ‘não deve’. Eu estou acusando a Marina Silva de ser a responsável pelo isolamento do meu Estado, do povo do Amazonas”, disparou senador.

A fala do parlamentar ocorreu nessa terça-feira (26), durante reunião dele, do governador do Amazonas, Wilson Lima e dos ministros do Transporte, Renan Filho, e dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, com o objetivo de discutir medidas emergenciais relacionadas à seca que está afetando o estado.

Durante a reunião, foi destacada a importância de investimentos em infraestrutura, em especial na BR-319. Ele reiterou a necessidade de melhorar as condições da rodovia, principalmente levando em consideração a atual situação de seca que atinge o estado.

“Precisamos pensar nas pessoas, nos seres humanos que sofrem com essa situação. Não podemos mais permitir que pessoas que não conhecem a realidade da região ou não moram lá discutam o problema que enfrentamos. É importante que estejamos unidos e reconheçamos o esforço dos amazonenses em proteger a Amazônia”, disse.

