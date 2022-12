“Eu nunca fui bolsonarista raiz”, diz Tarcísio Freitas

Redação AM POST

Recém-eleito para governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse, em entrevista à CNN, que vai procurar manter diálogo com adversários do bolsonarismo, e fez avaliação crítica sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), seu padrinho político.

Tarcísio mencionou a “necessidade” de o atual mandatário “sair do casulo” e frisou que fez questão de se afastar da ala mais radical de apoiadores de Bolsonaro, que ainda questionam o resultado das eleições. “Eu nunca fui bolsonarista raiz”, afirmou à emissora.

“Comungo das ideias econômicas, principalmente desse governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Sou cristão, contra aborto, contra liberação de drogas, mas não vou entrar em guerra cultural”, assinalou o governador eleito.

Papo descontraído com Moraes

A irritação de bolsonaristas com Tarcísio de Freitas tende a aumentar. Isso porque ele teve nesta terça-feira (6/12), em Brasília, uma rápida, mas animada conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Tarcísio esteve na posse de Messod Azulay e Paulo Sérgio Domingues, os dois novos ministros do STJ. O governador eleito aproveitou para participar da cerimônia após o cancelamento do voo que pegaria de volta para São Paulo.

As fotos do evento atiçaram a curiosidade de interlocutores de Tarcísio. Uma das pessoas que conversou com o governador eleito disse que ele relatou um papo protocolar, mas descontraído, com Moraes.