EUA reconhecem vitória de González e derrota de Maduro nas eleição presidencial da Venezuela

Nesta quinta-feira (1º), o governo dos Estados Unidos divulgou uma nota oficial reconhecendo Edmundo González como o verdadeiro vencedor das eleições presidenciais na Venezuela, realizadas no último domingo (28). A declaração, assinada pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, contesta os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelo regime chavista, que declarou a vitória do presidente Nicolás Maduro.

A nota ressalta que o CNE ainda não publicou dados desagregados ou as atas de votação, apesar dos repetidos apelos dos venezuelanos e da comunidade internacional para que fossem divulgados. “Como relatou a missão de observação independente do Carter Center, a falha do CNE em fornecer os resultados oficiais em nível distrital, bem como irregularidades ao longo do processo, retiraram qualquer credibilidade do resultado anunciado”, afirmou Blinken.

O secretário de Estado destacou que a oposição venezuelana publicou em um site cópias de mais de 80% das atas de votação, indicando que Edmundo González Urrutia recebeu a maioria dos votos. Além disso, observadores independentes, pesquisas boca de urna e contagens rápidas no dia da eleição também corroboram a vitória do oposicionista.

“Nos dias que se seguiram à eleição, consultamos amplamente parceiros e aliados em todo o mundo e, embora os países tenham adotado abordagens diferentes para responder, nenhum concluiu que Nicolás Maduro recebeu a maioria dos votos nesta eleição”, justificou Blinken.

A resposta dos Estados Unidos marca uma posição firme contra o resultado divulgado pelo CNE, ecoando preocupações sobre a transparência e legitimidade do processo eleitoral na Venezuela. Este reconhecimento é um passo significativo no apoio internacional a Edmundo González e à oposição venezuelana, que tem lutado contra o regime de Maduro por anos.

As próximas semanas serão cruciais para a Venezuela, à medida que a comunidade internacional observa de perto os desdobramentos dessa crise política. A postura dos Estados Unidos pode influenciar outras nações a tomarem uma posição similar, pressionando ainda mais o governo de Maduro.

Enquanto isso, a população venezuelana aguarda ansiosamente por um desfecho que reflita verdadeiramente sua vontade, em meio a um cenário de instabilidade e incerteza. O reconhecimento de Edmundo González pelos EUA pode ser um catalisador para mudanças significativas no país, mas a situação ainda permanece tensa e imprevisível.