Ex-apresentador de TV eleito deputado em 2022 pode ganhar título de cidadão amazonense

Redação AM POST*

O ex-apresentador de televisão Mário Cesar Filho (União Brasil) foi eleito pela primeira vez a um cargo público e já pode receber o título de cidadão amazonense. De origem Potiguar, – nascido em Parnamirim, município do Rio Grande do Norte – e eleito com 22.309 votos em 2022, Mário foi há pouco mais de três meses empossado a deputado estadual e recebeu a indicação do colega e autor da proposta, João Luiz (Republicanos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mário, ganhou destaque na profissão (jornalista), por sempre defender e lutar pelos direitos dos menos favorecidos, o que resultou, em diversos pedidos da população, para que ele representasse os interesses do povo no legislativo”, justificou João Luiz.

Ainda na justificativa do Projeto de Lei (PL) que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Luiz argumenta que o jornalista merece o título por “sua brilhante carreira na frente das câmeras”.

Breve histórico de Mário César Filho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Deputado estreante, Mário César Filho ainda não apresenta números expressivos na atuação parlamentar. Das 17 sessões realizadas no período de 2023, o ex-apresentador faltou 9, comparecendo 8. E com apenas uma presença na Ordem do Dia, justamente onde ocorrem as votações na Aleam.

Mário apresentou quatro projetos de lei, três projetos de resolução legislativa e 18 requerimentos. Em defesa do colega, João Luiz afirma que os trabalhos do parlamentar só iniciaram após assumir a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor (CDC).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Além disso, o deputado também assumiu a vice-presidência da Comissão de Turismo, Fomento e Negócios”, afirmou João Luiz. Apesar da fala, ainda não houve atuação efetiva de Mário nas comissões presididas.