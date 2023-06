Ex-assessor de Arthur Lira é alvo de operação da PF contra organização criminosa

Luciano Ferreira Cavalcante, que foi assessor do gabinete do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), e hoje está lotado na liderança do PP, está entre alvos de operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa suspeita de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Alagoas. As fraudes teriam ocorrido entre 2019 e 2022.

Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e dois de prisão. A operação apura suspeitas de irregularidades na compra de equipamentos de robótica para 43 municípios alagoanos com recursos desviados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ligado ao Ministério da Educação (MEC).,

Outro alvo é o empresário Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió João Catunda (PSD), que esteve 11 vezes no gabinete de Lira ao longo de 2016 e ao menos 101 vezes na Câmara dos Deputados, no mesmo ano.

O superfaturamento dos kits teria gerado prejuízo ao erário de pelo menos R$ 8,1 milhões. Procurado, Lira não se manifestou. A reportagem tenta contato com Cavalcante.

Um cofre lotado de dinheiro vivo foi encontrado pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (1º), ao cumprir um mandado de prisão no Distrito Federal (DF). No compartimento também havia remédio para tratar disfunção erétil, o Viagra.

