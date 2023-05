Ex-assessora de Joice Hasselmann acusa ex-deputada de ‘rachadinha’

Juliana Christine Pereira Bejes, uma ex-assessora da ex-deputada federal Joice Hasselmann, revelou uma série de acusações graves contra sua antiga chefe. Em uma entrevista ao portal UOL, publicada recentemente, Juliana alega ter participado de um esquema ilegal de desvio de dinheiro conhecido como “rachadinha”. Segundo suas declarações, ela devolvia parte de seu salário para Joice, que usava os fundos para pagar despesas pessoais, como combustível para seu carro, mensalidades da faculdade e ração para os gatos de sua filha.

Durante um período de um ano e oito meses, Juliana trabalhou como assessora de Joice, mas afirma ter recebido apenas dois salários completos. Os demais foram repassados à deputada, incluindo até mesmo o auxílio-creche. Ao todo, os pagamentos mensais chegavam a R$ 13,5 mil. Além das acusações de desvio de recursos, Juliana também denunciou Joice por assédio moral, alegando que muitas vezes deixou o trabalho chorando depois de ser insultada com termos como “burra, tonta e incompetente”. O Ministério Público Federal (MPF) está atualmente avaliando as alegações, com Juliana fornecendo extratos bancários, comprovantes de transações por Pix e faturas de cartão de crédito como evidências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Surpreendentemente, o marido de Juliana também era assessor de Joice, e ambos conheceram a deputada em Curitiba. Segundo Juliana, Joice teria combinado o esquema de desvio de recursos com o casal quando foi eleita. Durante o tempo em que trabalharam para a então deputada, eles sustentavam sua subsistência com o salário do marido, que era de R$ 12 mil.

Procurada pelo UOL, Joice negou veementemente as acusações feitas por Juliana. Vale lembrar que, durante as eleições do ano passado, a ex-deputada ironizou o presidente Bolsonaro em relação a supostas rachadinhas em seu gabinete. No entanto, agora é Joice que enfrenta sérias acusações de envolvimento em práticas semelhantes, o que levanta questionamentos sobre sua integridade e conduta ética. O desdobramento desse escândalo dependerá da avaliação do MPF e da análise das provas apresentadas por Juliana.

Redação AM POS