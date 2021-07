Ex-candidato a prefeito de Manaus, Marcelo Amil anuncia saída do PCdoB

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-candidato a prefeito de Manaus nas eleições de 2020, Marcelo Amil, anunciou sua saída do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), nesta segunda-feira (19). A decisão acontece um ano e meio depois do advogado retornar à sigla e participar como candidato majoritário da campanha à Prefeitura de Manaus.

Em maio deste ano, Amil já havia anunciado a sua pretensão de ser candidato ao Governo do Amazonas nas eleições do ano que vem. Uma carta de apresentação da pré-candidatura chegou a ser encaminhada ao Comitê Estadual do partido, mas não houve confirmação sobre o lançamento de candidatura própria.

Em sua trajetória política, Marcelo Amil passou pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), onde assumiu o cargo de presidente estadual. Ele saiu da sigla no início de 2020, a tempo de participar da disputa eleitoral à Prefeitura de Manaus pelo PCdoB. Agora, o advogado está em tratativas para se filiar a outro partido de esquerda.