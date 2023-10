Ex-deputado Deltan Dallagnol se filia ao partido Novo

O ex-deputado Deltan Dallagnol oficializou sua filiação ao partido Novo durante o 7º Encontro Nacional da legenda, realizado em São Paulo. A ação marca uma nova etapa na trajetória política de Dallagnol. Sua esposa, Fernanda Dallagnol, também se filiou a legenda.

Deltan já havia solicitado sua desfiliação do Podemos na semana passada. Sua decisão de se unir ao Novo vem em consonância com sua busca em coordenar políticas de combate à corrupção, algo que ele já procurava fazer enquanto estava no Podemos. O Novo, aproveitando a imagem do ex-procurador construída ao longo da Operação Lava Jato, pretende utilizar sua expertise no combate à corrupção como um dos destaques de sua atuação política.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Novo aposta no renome de Deltan Dallagnol para encabeçar as políticas de combate à corrupção dentro do partido. Sua experiência como procurador no âmbito da Lava Jato o credencia como um dos principais nomes nessa área. A filiação de Dallagnol é vista como um reforço importante para o partido, que busca se consolidar como uma plataforma de renovação política.