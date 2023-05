Ex-deputado federal José Ricardo Wendling (PT) assume importante cargo no setor agrário do Amazonas

Após sua tentativa de reeleição no ano passado, o ex-deputado federal José Ricardo Wendling (PT) garantiu um novo emprego. Ele foi nomeado pelo presidente Lula para ocupar o cargo de coordenador do recém-criado Escritório Estadual de Desenvolvimento Agrário do Amazonas.

Anteriormente conhecido como Delegacia do Desenvolvimento Agrário e extinto durante a gestão Bolsonaro, o órgão foi reestruturado e renomeado como escritório. A nomeação foi assinada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, líder da corrente interna do PT à qual Zé Ricardo é filiado.

Essa movimentação indica que o ex-parlamentar assumiu um papel fundamental no setor de reforma agrária no Amazonas, com influência significativa sobre cargos importantes. Um exemplo disso é a nomeação de seu aliado como superintendente do Incra-AM, que ocorreu há um mês.

Com essa nomeação estratégica, José Ricardo Wendling mostra seu engajamento na promoção do desenvolvimento agrário no Amazonas, contribuindo para a implementação de políticas e ações voltadas para o setor.

Redação AM POST