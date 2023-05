Ex-ministro Anderson Torres deve depor à PF nesta segunda-feira

Redação AM POST

O ex-ministro Anderson Torres vai depor, nesta segunda-feira, 8, na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília. Conforme apurou Oeste, a oitiva está marcada para acontecer às 14h45.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Torres deve esclarecer sua suposta interferência na Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno eleitoral de 2022. Segundo a investigação, o ato pretendia impedir os eleitores do então candidato à presidência Lula de votarem.

A Oeste, a defesa do ex-ministro informou que Torres “vai responder todas as perguntas” que forem feitas pela polícia. “Já está acertado”, explicou. Conforme o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ministro pode ficar em silêncio se preferir.

Inicialmente, Torres iria depor em 24 de abril. Contudo, os advogados pediram que a oitiva fosse adiada devido ao estado emocional dele. Moraes aceitou a solicitação, mas determinou que Torres fosse ouvido até hoje.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Documentos obtidos pela CNN Brasil mostram que o ex-ministro esteve na Bahia em 24 de outubro. Torres teria usado um avião da Força Aérea Brasileira para conversar com o delegado Leandro Almada, superintendente da PF no Estado, no dia 25.