Ex-prefeito Arthur Neto assume presidência do PSDB Amazonas

Redação AM POST

O ex-prefeito de Manaus e diplomata Arthur Virgílio Neto foi confirmado nesta quarta-feira (5/5), como presidente do diretório regional do PSDB no Amazonas. A designação foi assinada pelo presidente nacional do partido, Bruno Cavalcanti de Araújo, e tem validade de 1º de Maio de 2021 a 30 de abril de 2022. A nova direção conta, ainda, com outros nove nomes.

“Assumo a designação do meu partido com muita honra e com o compromisso de fazer o melhor para que ele volte a crescer”, afirma Virgílio.

De olho nas eleições de 2022, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), tenta limpar sua imagem após vários escândalos durante e depois de sua gestão no executivo municipal. O tucano já confirmou que deseja concorrer a presidência da República e que deve participar das prévias do partido em outubro deste ano, porém, ele também é apontado como possível nome ao governo do Amazonas.