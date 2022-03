Ex-prefeito Arthur Neto publica fake news contra governador Wilson Lima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, divulgou uma fake news nas redes sociais nesta quinta-feira (3) contra o governador do Amazonas Wilson Lima, afirmando que ele está de férias. No entanto, o chefe do executivo estadual estava trabalhando hoje e cumprindo agenda no interior do Amazonas.

“O governador Wilson Lima é uma piada. Não me espanta que enquanto milhares de empregos estão em risco no Amazonas, ele curte férias bem despreocupado com o que acontece no Estado. Não terá mais futuro no Amazonas, assim como seu parceiro Omar Aziz”, escreveu.

Em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), Wilson Lima, realizou a entrega de dois ramais e anunciou investimentos mais de R$ 28 milhões para a área de infraestrutura. O governador ainda acompanhou a inauguração da agência da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), que assumirá o abastecimento de água na cidade.

Ainda no município ele entregou duas viaturas e três motos para a implantação do Grupamento Tático Móvel (GTAM). A cidade também receberá uma lancha para fortalecer o policiamento na comunidade Novo Céu; e mais policiais militares para reforçar o efetivo do município.

As entregas, feitas por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), fazem parte do pacote de ações executado pelo Governo do Estado em Autazes, no dia em que o município completa 66 anos.