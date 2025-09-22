A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Ex-prefeito de Eirunepé, Raylan Alencar, é alvo de julgamento no TCE-AM por irregularidades em licitações

Tribunal apontou falta de transparência e gastos sem justificativa em pregão presencial para aquisição de materiais gráficos.

Por Fernanda Pereira

22/09/2025 às 09:23 - Atualizado em 22/09/2025 às 09:49

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias de Política – O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) analisou, nesta segunda-feira (22), representação contra o ex-prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso de Alencar, por supostas irregularidades em processos de licitação durante sua gestão. O caso envolve a ata de preços nº 33/2023, o pregão presencial nº 42/2023 e o contrato nº 50/2024, referente ao fornecimento de materiais gráficos.

PUBLICIDADE

O julgamento foi motivado por recurso interposto pelo Ministério Público de Contas (MPC). Em alinhamento parcial com o parecer ministerial, o Tribunal Pleno decidiu acatar a representação para investigar indícios de antieconomicidade e falhas de transparência. O relator do caso foi o conselheiro convocado Mário José de Moraes Costa Filho.

De acordo com o processo, a gestão de Raylan Alencar teria desembolsado R$ 735,9 mil na contratação de serviços gráficos, sem apresentar justificativas para a escolha da modalidade presencial do pregão. Além disso, não foi identificada pesquisa prévia de preços no mercado, o que compromete a lisura do processo licitatório.

PUBLICIDADE

O TCE determinou que a Prefeitura de Eirunepé adote, preferencialmente, o modelo de pregões eletrônicos em contratações de bens e serviços comuns. Caso opte por alterar a modalidade, a administração deverá apresentar justificativas formais, garantindo a devida publicidade e transparência.

O ex-prefeito será notificado da decisão e, em caso de reincidência, poderá ser alvo de sanções adicionais.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito Mário Abrahim tem aumento salarial de 50% suspenso pelo TCE-AM em decisão contra ilegalidade

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Ladrão tem pênis e perna amputados em acidente durante furto

Incidente ocorreu durante fuga; Polícia Militar investiga o caso.

há 16 minutos

Amazonas

Amazonas é o estado menos seguro do Brasil para motoristas, indica levantamento nacional

Estudo mostra Distrito Federal no topo do ranking; região Norte concentra os piores índices de segurança viária.

há 16 minutos

Manaus

Incêndio atinge área de mata no bairro Mauazinho em Manaus; assista

Ocorrência na Av. Abiurana, bairro Mauazinho, está em andamento.

há 41 minutos

Política

Janaina Paschoal rebate manifestações da esquerda no Brasil: “Onde estavam no Mensalão e no Petrolão?”

Uma das autoras do pedido que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT), Janaina Paschoal teceu críticas aos protestos.

há 42 minutos

Brasil

Gilmar Mendes afirma que STF está “protegendo o Brasil” e enaltece atos contra a anistia

Decano da Corte elogiou protestos em várias capitais, disse que mobilização fortalece a democracia.

há 55 minutos