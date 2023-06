Ex-prefeito de Humaitá é condenado a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder político na campanha eleitoral de 2020

O ex-prefeito de Humaitá Herivâneo Vieira de Oliveira foi condenado a 8 anos de inelegibilidade, acusado de abuso de poder político na campanha eleitoral de 2020. Também faz parte da sentença o ex-secretário municipal de Saúde Cleomar Scandolara.

De acordo com a decisão proferida na última quinta-feira (15), pelo juiz Bruno Rafael Orsi, da 17ª Zona Eleitoral de Humaitá, a punição será contada a partir da data da eleição, em 15 de novembro de 2020.

O juiz aceitou ação de investigação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) que apontou a criação do programa social “Vale Gás” durante o processo eleitoral de 2020. No mesmo período, segundo o MP, ocorreu a contratação de pessoal, a violação das normas sanitárias de combate ao Covid-19, as inaugurações de prédios públicos e a isenção de taxa de utilização de uma feira.

“Verifica-se que a prova documental que carreia os autos é clara ao demonstrar que o dito ‘Vale gás’ não existia antes do ano de 2020 [foi executado apenas em abril de 2020]. […] O abuso do poder político reside justamente aí, no uso da máquina pública com o condão de desequilibrar as forças eleitorais. Aproximadamente 400 famílias foram beneficiadas com o dinheiro dado pelo município, no valor de R$ 74,00 reais, nos meses de abril, julho e agosto de 2020”, afirmou o juiz.

Redação AM POST*