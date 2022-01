Ex-prefeito de Manaus, Manoel Ribeiro morre aos 77 anos vítima de infarto

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-vice-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Manoel Henriques Ribeiro, morreu aos 77 anos, nesta terça-feira (18), no Hospital Francisca Mendes, zona norte da cidade, vítima de infarto.

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta lamentam profundamente a morte do ex-vice-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Manoel Henriques Ribeiro, 76 anos, ocorrida na manhã desta terça-feira, 18/1, no Hospital Francisca Mendes, em decorrência de problemas cardíacos.

“Recebi com pesar a informação da morte do ex-prefeito Manoel Ribeiro, que tanto contribuiu para o crescimento da cidade. Foi o primeiro prefeito eleito de Manaus, após a redemocratização, sendo um político que será sempre lembrado pelo seu grande trabalho à frente do Executivo e nos cargos públicos que ocupou, e receberá todas as honras devidas ao seu legado de homem público. Rogo a Deus para que a família e amigos tenham o conforto necessário e que permaneçam na esperança do reencontro do nosso amigo Manoel Ribeiro”, lamentou David Almeida.

“Uma lástima. Manoel Ribeiro marcou e teve uma posição importante na história de Manaus, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, com projetos de sua autoria que se solidificaram ao longo dos anos. É uma perda para a cidade e para a história. O que fica agora é o seu legado e a sua trajetória de sucesso como um homem público e como um servidor da Prefeitura de Manaus”, afirmou Marcos Rotta.

Manoel Ribeiro foi eleito vice-governador do Amazonas em 1982, com mandato de 1983 a 1985, junto com o ex-governador Gilberto Mestrinho. Foi prefeito de Manaus de 1986 a 1988 e presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) em 2012.

Ele voltou a exercer cargo sob apadrinhamento do ex-governador Amazonino Mendes em 2010, quando foi nomeado diretor presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implubr).