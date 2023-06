Segundo Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá se tornar refém do Congresso, especialmente sob a liderança de Arthur Lira (PP-AL).

Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, Virgílio destacou a falta de um projeto claro do governo Lula, afirmando que isso pode levar a uma dependência do presidente em relação ao presidente da Câmara dos Deputados.

Virgílio, que deixou o PSDB no final do ano passado, avaliou que a ausência de uma maioria parlamentar baseada em programas de governo pode levar o Executivo pelo mesmo caminho do escândalo do “Mensalão”. Ele relembrou o caso em que o ex-ministro José Dirceu e membros do PT foram condenados por corrupção de parlamentares em troca de apoio político.

O ex-ministro ressaltou que, sem projetos claros, o governo Lula acaba sendo obrigado a negociar em outros termos com os parlamentares, resultando em maiorias adquiridas por meios questionáveis.

Virgílio expressou sua preocupação com a direção que o governo Lula está tomando, mencionando a anulação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) pelo governo na tentativa de controlá-la. Ele questionou a exclusão de convocação do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, G. Dias, na CPI dos atos de 8 de janeiro, destacando que essa decisão revela uma confissão de culpa por parte do governo.

Para Virgílio, um indivíduo com contato constante com o Gabinete de Segurança Institucional e a Agência Brasileira de Inteligência não pode alegar desconhecimento dos acontecimentos.

